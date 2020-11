Accostato anche alla Juventus, un big del Real Madrid vorrebbe raggiungere James Rodriguez e Ancelotti all’Everton. Cifre e dettagli dell’eventuale affare

Da sempre attenta alle possibili occasioni di calciomercato, negli ultimi mesi la Juventus ha messo nel mirino anche Isco. Il fantasista spagnolo è in scadenza di contratto nel 2022 con il Real Madrid e non è più un titolarissimo di Zidane, con il quale sta finendo sempre più ai margini. Il 28enne potrebbe così decidere di non rinnovare con i ‘Blancos’ e cambiare aria. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Isco vuole l’Everton | Possibile affare a gennaio

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il giocatore vuole trasferirsi in Premier League a gennaio, più precisamente all’Everton dove raggiungerebbe James Rodriguez e Ancelotti. Il quotidiano inglese riferisce di una possibile operazione in prestito con riscatto fissato in estate ed un impegno da parte del club acquirente ad esercitare l’opzione. Il Real Madrid chiede che i ‘Toffees’ si facciano carico dell’intero stipendio del giocatore fin da gennaio e avrebbe fissato il riscatto a 18 milioni di sterline più bonus. Niente Juve, dunque, secondo il tabloid: Isco vuole l’Everton e potrebbe volare in Premier già nei prossimi mesi. Staremo a vedere.

