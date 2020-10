Dopo quasi venti giorni, Ronaldo può finalmente tornare a essere convocato. In attacco bisognerà togliere spazio a qualcuno: ecco la posizione dei tifosi

Il ritorno di Cristiano Ronaldo era atteso per la gara contro il Barcellona, ma alla fine sarà lo Spezia a fare da avversario per il post-Covid dell’attaccante portoghese. Partirà dalla panchina, ma si preparerà a subentrare a gara in corso, ma al posto di chi? Soprattutto in chiave futura, qualcuno in attacco dovrà cedergli il posto.

Per i tifosi che hanno partecipato al nostro sondaggio, l’attaccante che dovrebbe essere sacrificato è Paulo Dybala, apparso poco concreto contro il Barcellona: il 50% dei votanti ha indirizzato sull’ex Palermo la propria scelta. Segue al 30% Kulusevski, mentre Alvaro Morata, attualmente rapace d’aria fermato solo dal VAR, si è fermato al 20%, risultando il più indiziato per affiancare l’ex Real Madrid in attacco.

📊MOMENTO SONDAGGIO#Juventus – #Ronaldo torna in campo: chi deve lasciare in panchina #Pirlo per fargli spazio ❓ VOTA, RT e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 31, 2020

