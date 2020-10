Serie A, Dal Pino lancia l’allarme: “Vicini al disastro economico-finanziario”

Serie A, club in difficoltà per via dell’emergenza Coronavirus: il presidente della Lega Serie A, Dal Pino, lancia l’allarme

Il Coronavirus continua a mietere vittime. Non solo per quanto riguarda i decessi nel mondo, ma anche per i danni ai tanti settori dell’economia. E tra questi anche il calcio non è esente. Riguardo delle difficoltà economiche affrontate dai club di Serie A, si è espresso il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

“Siamo molto vicini al disastro economico-finanziario – ha commentato – Da un lato lavoriamo con la FIGC per misure sul ritardo dei pagamenti o l’introduzione di un salary cap. Dall’altro, se non avremo respiro attraverso ristori e dall’entrata in scena dei fondi nella media company della Lega, c’è un rischio molto alto che il sistema si fermi”.

