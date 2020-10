Serie A, Crotone-Atalanta 1-2: doppio Muriel e la ‘Dea’ sorride

Vince di misura l’Atalanta sul campo del Crotone: ai bergamaschi basta una doppietta di Muriel nel primo tempo, inutile la rete di Simy

Ritrova la vittoria l’Atalanta, anche se non senza difficoltà. È servito un super Muriel nei primi 45′ per stendere il Crotone, autore ancora di una buona prestazione che però non ha portato punti. L’attaccante colombiano ha vissuto una di quelle sue giornate in cui è difficile fronteggiarlo: al 26esimo prima, e al 38esimo poi, ha trafitto Cordaz ed ha di fatto consegnato i tre punti a Gasperini. A nulla è servita la rete di Simy, che al 41′ ha accorciato le distanze per i padroni di casa.

Nel secondo tempo Gasperini cambia i protagonisti dell’attacco bergamasco, facendo uscire Gomez e Muriel per Ilicic e Zapata. L’Atalanta ha mantenuto il pallino del gioco anche nella ripresa, creando qualche occasioni con il bomber colombiano, ma non è riuscita a chiuderla. E, così, il Crotone ha preso fiducia e ha provato a più riprese a riacciuffare la gara. In particolare con Messias gli ‘Squali’ sono andati vicinissimi al pareggio: dopo aver saltato persino Sportiello, l’attaccante è stato murato da Freuler prima di battere a porta vuota. Nonostante tutto, la ‘Dea’ ritrova la vittoria ed è questa l’unica cosa che conta. Arrivano brutte notizie per Gasperini, però, dall’infermeria: dal campo da gioco, infatti, sono usciti Freuler e Romero per infortunio.

IL TABELLINO

CROTONE-ATALANTA 1-2: 26′, 38′ MURIEL (A), 41′ SIMY (C)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 13 punti; Atalanta*** 12; Napoli* e Sassuolo 11; Inter 10; Juventus, Sampdoria 9; Verona e Roma 8; Fiorentina, Cagliari e Lazio 7; Benevento 6; Spezia 5; Genoa** e Parma 4; Bologna e Udinese 3; Torino** e Crotone*** 1

* un punto di penalizzazione

** una partita in meno

*** una partita in più

