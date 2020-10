Le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Serie A contro la Fiorentina

Dopo il positivo pareggio col Milan e quello meno esaltante vissuto con il CSKA Sofia in Europa League, la Roma torna a scendere in campo in Serie A. I giallorossi ospiteranno domenica alle ore 18 la Fiorentina e l’allenatore Paulo Fonseca commenta in conferenza stampa il loro momento.

Smalling: “Chris non ha giocato tutta la gara col CSKA Sofia, lo valuteremo domani”.

Campionato: “Inter e Juventus sono le favorite per lo scudetto, poi ci sono le altre. Noi vogliamo fare meglio dell’anno scorso, ma pensiamo di partita in partita”.

Carles Perez: “Oggi ha lavorato individualmente, per domani sarà pronto”. Ribery: “L’età non conta, è la qualità a fare la differenza. Vedo tanti giocatori di 33-34 anni, ma la loro qualità supera la condizione fisica”.

Momento: “Ci conosciamo di più rispetto a un anno fa, abbiamo fiducia nel nostro modo di giocare, siamo diversi”.

Difesa: “Quando la utilizzerò a quattro? Non ve lo dico, dipende dalle gare. Possiamo usare due moduli”.

Nuovo DS: “Non ne voglio parlare più”.

Fiorentina: “Grande squadra, hanno preso molti giocatori di grande qualità e con esperienza. Hanno diverse soluzioni, sarà una gara difficile. Possono arrivare tra le prime sette”.

