Salta lo scambio tra Real Madrid e Juventus: Zidane non si è detto soddisfatto

Paulo Dybala e il suo futuro al centro del calciomercato della Vecchia Signora: l’attaccante bianconero potrebbe salutare la Juventus, con il Real Madrid è cima alla lista delle pretendenti. Con l’incontro per il rinnovo contrattuale rinviato, resta sempre più in bilico la situazione dell’ex Palermo. A far saltare l’affare, però, potrebbe esser stato proprio Zinedine Zidane, che come riportato da ‘Don Balon’ non è d’accordo con il possibile scambio con Isco e Vinicius. Eppure Dybala al momento preferirebbe la destinazione blanca, a discapito di Barcellona, Manchester United e Chelsea: per questo si cercherà un’alternativa.

Calciomercato Juventus, Zidane fa saltare lo scambio

L’alternativa richiesta da Agnelli poteva essere Eden Hazard: El Duque potrebbe formare una coppia formidabile con Cristiano Ronaldo e dare una nuova dimensione al reparto offensivo bianconero in vista dell’impiego in Champions League. Con l’arrivo del belga si potrebbe convincere CR7 a rimanere almeno fino al 2022, quando scadrà il suo attuale contratto. Anche su questa possibile trattativa, però, Zidane non si è trovato d’accordo, soprattutto perché convinto che il brutto periodo di forma di Hazard passerà e ritroverà la propria dimensione anche con la maglia delle merengues.

