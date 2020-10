Calciomercato, il Barcellona pronto a tornare alla carica per Eric Garcia!

Eric Garcia, difensore centrale del Manchester City, potrebbe tornare a vestire la maglia del Barcellona di Ronald Koeman: le ultime sul calciomercato estero

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, il Barcellona di Ronald Koeman sarebbe pronto a tornare alla carica per riportare in Catalogna Eric Garcia, difensore centrale di proprietà del Manchester City.

Il giocatore è in Inghilterra dal 2017 e potrebbe prendere la strada di ritorno verso Barcellona. Anche nell’ultima estate di calciomercato, i blaugrana si sono fatti avanti per Eric Garcia, ma la trattativa non è poi andata in porto.

