Bologna-Cagliari, Mihajlovic sbotta contro il Var: “Non si capisce nulla”

Sinisa Mihajlovic contento dopo Bologna-Cagliari ma attacca duramente l’utilizzo della Var: le sue dichiarazioni nel post gara

Sinisa Mihajlovic è contento della vittoria del Bologna contro il Cagliari e della prestazione dei suoi calciatori, ma non risparmia critiche alla Var.

A ‘Sky’, il tecnico rossoblù ha affermato: “Sono soddisfatto di tutto. Abbiamo ripetuto le prestazioni di queste partite. Oggi siamo stati superiori in tutto, i ragazzi ci hanno creduto fino all’ultimo: penso che abbiamo vinto meritatamente, ma credo sia lo stesso anche per le partite passate. Dobbiamo migliorere quel che possiamo, mantenendo la nostra mentalità e i nostri principi di gioco”.

FALLO SU PALACIO – “Non ho capito. A Roma hanno annullato gol per un fallo a centrocampo, oggi la stessa cosa e non sono intervenuti: non riesco a capire Var quando interviene e quando non interviene. Una volta è fallo, una volta no. In questi casi il Var non deve intervenire, poi sui rigori che deve intervenire non interviene: c’è una confusione, non si capisce nulla”.

BARROW E SORIANO – “Sono due giocatori di qualità. Se loro e altri due-tre giocatori di qualità abbiamo più possibilità di vincere. Le partite si vincono con i calciatori di qualità. Loro stanno là per fare gol. Barrow sono contento che si è sbloccato, Soriano è da tempo che fa bene, Orsolini pure ha fatto una buona partita. Abbiamo fatto bene, lo abbiamo fatto quasi sempre, oggi siamo stati un pochino più attenti e abbiamo avuto quella voglia di reagire che altre volte forse ci è mancata”.

BARROW – “E’ giovane e ha tanta qualità. Io lo vedo partendo da sinistra che si accentra. Deve stare con la faccia alla porta. Il gol lo ha nelle gambe ma è giovane e ha ancora tutto da dimostrare. E’ un po’ condizionato dall’osso rotto, speriamo che si sia sbloccato”.