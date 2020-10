Urbano per Cairo, presidente del Torino e di Rcs, è positivo al Covid-19. Le ultime notizie sul numero uno del club granata

L’emergenza Coronavirus continua a non fare sconti a nessuno. Lo sa bene anche il patron del Torino, Urbano Cairo, risultato positivo al Covid-19 come riferito dal ‘Corriere della Sera’ testata edita dalla Rcs di cui lo stesso patron dei granata è appunto presidente. Questa mattina è stato trattenuto in osservazione all’ospedale San Paolo di Milano per tutti gli accertamenti del caso e per avviare le dovute cure. La testata evidenzia come le condizioni di Cairo siano abbastanza buone.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, il bollettino del 30 ottobre: superati i 30 mila casi

Coronavirus, Brusaferro: “Si passa allo scenario 4, servono limitazioni”