Torino-Lazio, lontano il rinvio: stamani nuovo ciclo di tamponi biancocelesti

Torino-Lazio, i biancocelesti svolgono stamani un nuovo ciclo di tamponi: lontano il rinvio, Inzaghi spera di recuperare qualcuno

Dopo il pari in emergenza a Bruges, in Champions League, la Lazio prepara la gara col Torino e vive oggi una giornata cruciale. Nuovo ciclo di tamponi previsto per stamani e che, tra questo pomeriggio e domattina, dovrebbe chiarire lo stato della formazione di Simone Inzaghi, che si augura di recuperare almeno qualche elemento tra quelli posti autonomamente in isolamento a inizio settimana a scopo precauzionale e quelli bloccati dall’Uefa. Ma la speranza è anche che non ci siano ulteriori criticità. L’ipotesi del rinvio della gara, spiega il ‘Corriere dello Sport’, è lontana. Servirebbero 10 positivi in una settimana dal primo caso, lunedì la decisione dell’Uefa ne contava quattro.

