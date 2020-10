Le ultime sulle probabili formazioni del 6° turno del campionato di Serie A. Da Inter-Parma al derby Sampdoria-Genoa, passando per l’impegno della capolista Milan sul campo dell’Udinese

Scatta la 6° giornata di Serie A dopo la settimana dedicata alle sfide di Champions ed Europa League. Ad aprire il turno del massimo campionato la sfida tra Crotone e Atalanta, che precede l’anticipo di San Siro con l’Inter che ospiterà il Parma. La capolista Milan sarà di scena domenica all’ora di pranzo sul campo dell’Udinese, mentre nel pomeriggio toccherà alla Juventus di Pirlo cercare il riscatto contro la neopromossa Spezia. Il Napoli riceve la visita del Sassuolo, in contemporanea la gara dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina.

In serata il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa, infine chiuderà il palinsesto di giornata il monday night tra Verona e Benevento. Resta in dubbio Torino-Lazio, che potrebbe essere rinviata a causa dei numerosi casi legati al Covid-19 nella formazione biancoceleste. Calciomercato.it fa il quadro della situazione: le ultime sulle probabili formazioni e la diretta tv delle partite in programma per la sesta giornata del campionato di Serie A, da Inter-Parma a Sampdoria-Genoa.

Serie A, le probabili formazioni della 6a giornata

CROTONE-ATALANTA (sabato ore 15, Sky Sport)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Marrone, Rispoli, Crociata, Rojas, Eduardo, Zanellato, Siligardi, Vulic. Allenatore: Stroppa

Squalificati: Cigarini

Indisponibili: Dragus, Riviere

Ballottaggi: Golemic 55%-Marrone 45%

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Romero, Palomino; Hateboer, Pasalic, Pessina, Mojica; Miranchuk, Gomez; Muriel. A disposizione: Gollini, Rossi, Djimsiti, Freuler, Depaoli, Malinovskyi, Gosens, Da Riva, Diallo, Ilicic, Zapata, Lammers. Allenatore: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, De Roon, Piccini

Ballottaggi: Pasalic 55%-Freuler 45%, Muriel 60%-D. Zapata 40%

INTER-PARMA (sabato ore 18, Sky Sport)

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Moretti, Darmian, Kolarov, Vezzoni, Squizzato, Gagliardini, Young, Nainggolan, Pinamonti. Allenatore: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lukaku, Sanchez, Sensi, Skriniar, Vecino

Ballottaggi: Gagliardini 55%-Nainggolan 45%, Perisic 60%-Pinamonti 40%

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Grassi, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Brugman, Valenti, Osorio, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Cyprien, Sohm, Dezi, Karamoh. Allenatore: Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brunetta, Busi, Laurini, Inglese, Mihaila

Ballottaggi: Cyprien 55%-Brugman 45%, Cornelius 55%-Karamoh 45%

BOLOGNA-CAGLIARI (sabato ore 20.45, DAZN)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Denswil, Paz, Mbaye, Calabresi, Dominguez, Baldursson, Kingsley, Sansone, Vignato. Allenatore: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dijks, Medel, Poli, Santander, Skov Olsen

Ballottaggi: Svanberg 55%-Dominguez 45%, Palacio 65%-Sansone 35%

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Pisacane, Klavan, Carboni, Faragò, Oliva, Caligara, Pereiro, Pavoletti, Ounas. Allenatore: Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Luvumbo, Pinna

Ballottaggi: Sottil 65%-Ounas 35%

UDINESE-MILAN (domenica ore 12.30, DAZN)

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Nuytinck, Bonifazi, ter Avest, Makengo, Molina, Zeegelaar, Forestieri, Nestorovski, Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jajalo, Prodl, Coulibaly, Walace, Mandragora

Ballottaggi: Molina 55%-Stryger Larsen 45%

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: A.Donnarumma, Jungdal, Dalot, Duarte, Kalulu, Conti, Krunic, Tonali, Maldini, Castillejo, Brahim Diaz, Colombo. Allenatore: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: G.Donnarumma, Hauge, Musacchio, Gabbia

Ballottaggi: Bennacer 65%-Tonali 35

SPEZIA-JUVENTUS (domenica ore 15, Sky Sport)

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. A disposizione: Rafael, Krapikas, Ferrer, Dell’Orco, Vignali, Mora, Acampora, Farias, Verde, Piccoli. Allenatore: Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Erlic, Galabinov, Mastinu, Mattiello, Ramos, Zoet

Ballottaggi: Ricci 60%-Agoume 40%, Agudelo 55%-Verde 45%

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Frabotta; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Ramsey; Dybala, Morata. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Bonucci, Chiesa, Bentancur, McKennie, Portanova, Vrioni, Peeters, Bernardeschi. Allenatore: Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, de Ligt, Ronaldo

Ballottaggi: Danilo 60%-Chiellini 40%, Arthur 60%-Rabiot 40%, Dybala 55%-Chiesa 45%

TORINO-LAZIO (domenica ore 15, DAZN)

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Meite, Rincon, Ansaldi; Lukic; Belotti, Verdi. A disposizione: Ujkani, Milinkovic, Rosati, Bremer, Singo, Buongiorno, Murru, Segre, Edera, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Izzo, Gojak, Linetty, Millico, Zaza

Ballottaggi: Nkoulou 55%-Bremer 45%

Lazio (3-5-2): Reina; Vavro, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Caicedo, Correa. A disposizione: Alia, Furlanetto, Patric, Franco, Pica, Bertini, Pereira, Czyz, Muriqi. Allenatore: Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cataldi, Escalante, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Proto, Radu, Strakosha, Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Anderson

Ballottaggi: Vavro 55%-Patric 45%, Caicedo 55%-Muriqi 45%

NAPOLI-SASSUOLO (domenica ore 18, Sky Sport)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. A disposizione: Ospina, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Elmas, Bakayoko, Llorente, Petagna. Allenatore: Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Insigne

Ballottaggi: Meret 55%-Ospina 45%, Zielinski 60%-Bakayoko 40%

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Ayhan, Rogerio, Peluso, Maxime Lopez, Ricci, Bourabia, Traore, Boga. Allenatore: De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Haraslin, Romagna, Toljan, Defrel, Magnanelli, Schiappacasse

Ballottaggi: Obiang 55%-Bourabia 45%, Raspadori 55%-Boga 45%

ROMA-FIORENTINA (domenica ore 18, Sky Sport)

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Karsdorp, Kumbulla, Juan Jesus, Fazio, Cristante, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pastore, Santon, Zaniolo

Ballottaggi: Bruno Peres 60%-Karsdorp 40%, Ibanez 55%-Kumbulla 45%

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery. A disposizione: Terracciano, Igor, Venuti, Callejon, Barreca, Duncan, Pulgar, Saponara, Cutrone, Vlahovic, Brancolini. Allenatore: Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Borja Valero, Pezzella

Ballottaggi: Lirola 55%-Callejon 45%, Kouame 60%-Vlahovic 40

Serie A, sesta giornata: riflettori sul derby di Genova

SAMPDORIA-GENOA (domenica ore 20.45, Sky Sport)

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. A disposizione: Letica, Regini, Colley, Askildsen, Ferrari, Verre, Leris, Candreva, Keita, La Gumina, Prelec. Allenatore: Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gabbiadini, Adrien Silva

Ballottaggi: Yoshida 60%-Colley 40%, Ramirez 55%-Keita Balde 45%

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca. A disposizione: Paleari, Marchetti, Biraschi, Criscito, Behrami, Melegoni, Lerager, Cassata, Zajc, Radovanovic, Destro, Scamacca. Allenatore: Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Shomurodov, Sturaro, Zappacosta

Ballottaggi: Goldaniga 60%-Criscito 40%, Rovella 55%-Zajc 45%, Pjaca 60%-Scamacca 40

VERONA-BENEVENTO (lunedì ore 20.45, Sky Sport)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. A disposizione: Pandur, Berardi, Udogie, Faraoni, Amione, Ilic, Terraciano, Colley, Salcedo. Allenatore: Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Ceccherini, Cetin, Danzi, Di Carmine, Faraoni, Favilli, Gunter, Lovato, Ruegg, Veloso

Ballottaggi: Vieira 55%-Ilic 45%, Barak 55%-Colley 45%

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Tuia, Pastina, Tello, Viola, Hetemaj, Basit, Improta, Di Serio, Iago Falque, Moncini, Sau. Allenatore: Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barba

Ballottaggi: Ionita 60%-Hetemaj 40%, Insigne 60%-Iago Falque 40%

