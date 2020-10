Sassuolo, UFFICIALE l’esito dei tamponi: tre nuovi positivi

Arrivato l’esito dei tamponi del Sassuolo: riscontrate tre positività al coronavirus

Il Sassuolo ha annunciato, tramite il proprio sito, l’esito dei tamponi effettuati in mattinata: sono emerse tre nuove positività al coronavirus a margine della prima squadra. Si tratta di due giocatori e un membro dello staff. Tutti asintomatici, per loro è stato disposto l’isolamento domiciliare in attesa di nuovi tamponi. Di seguito il comunicato integrale.

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai tamponi effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al COVID-19 nella Prima Squadra: un calciatore e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza.”

Mario Petillo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Parma, UFFICIALE: un giocatore positivo al Covid

Sassuolo, UFFICIALE: nuovo caso di positività al Covid-19!