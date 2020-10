Non arrivano belle notizie per Davide Santon: il terzino della Roma si è infortunato prima della gara di Europa League contro il Cska Sofia

Non arrivano belle notizie per la Roma e Davide Santon. Il difensore giallorosso dovrà saltare alcune partite per l’infortunio subito prima della gara di Europa League contro il Cska Sofia. Il terzino si è sottoposto agli accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport 24’, Santon sarà fuori dai giochi per un mese. Se fosse confermato, il calciatore salterà i prossimi match contro Fiorentina e Genoa (oltre alla terza gara di Europa League contro il Cluj) prima della pausa e probabilmente anche il Parma alla ripresa. Da verificare poi il suo ritorno in campo per fine novembre quando la squadra di Fonseca è attesa dal ritorno contro il Cluj e dalla sfida al Napoli.