Le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa al termine di Roma-CSKA Sofia

Solo un punto in casa contro il CSKA Sofia per la Roma, che impatta 0-0 nella seconda partita dei gironi. I giallorossi sono stati protagonisti di una prova opaca, ecco le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa raccolte dall’inviato di Calciomercato.it: “Oggi abbiamo giocato con una squadra diversa, ma non ci sono squadre A o B”. Su Spinazzola: “Non è uscito per problemi fisici, ma in questo momento non abbiamo molti terzini perché Santon è infortunato e Calafiori ha il Covid. Anche Karsdorp ha giocato con la febbre (si parla di un semplice raffreddore, ndr). E’ importante gestire i terzini che abbiamo”. Il portoghese continua: “Sono deluso, mi aspetto di vincere. Però non abbiamo sottovalutato la partita. Perez sta bene, credo sia solo un fastidio. Vedremo come sarà il recupero di Smalling. Mayoral? E’ difficile, è la seconda partita che ha fatto, ha bisogno di tempo per adattarsi”.

Dall’inviato Francesco Iucca