Napoli, l’esito ufficiale dell’infortunio di Insigne: per il capitano partenopeo solo una contrattura alla coscia sinistra, come anticipato da Calciomercato.it

Tanta paura ma nulla di serio per Lorenzo Insigne. Il Napoli ha diramato il comunicato ufficiale sulle condizioni del proprio capitano e, come sottolineato da Calciomercato.it, l’esito può far sorridere Rino Gattuso e i tifosi azzurri. Il numero 24 è stato costretto ad uscire anticipatamente nella sfida di ieri di San Sebastian contro la Real Sociedad in Europa League, ma fortunatamente per lui non si tratta di un problema grave. Insigne ha infatti rimediato una contrattura alla coscia sinistra.

Questo il comunicato diramato dal club azzurro:

“Lorenzo Insigne si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia sinistra. La sua situazione verrà valutata di giorno in giorno”.

