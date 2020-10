Juventus, Tapiro d’Oro a Pirlo: la battuta sull’esonero

Per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo arriva il Tapiro d’Oro: durante la consegna l’allenatore parla anche di esonero

Non certo la partenza prevista per la Juventus e Andrea Pirlo. Due successi sul campo, due pareggi e la sconfitta con il Barcellona in Champions hanno gettato qualche ombra sul neo allenatore bianconero. Un avvio al rallentatore che ha spinto Striscia la Notizia ha consegnare il Tapiro d’Oro all’ex centrocampista. L’inviato Valerio Staffelli ha intercettato Pirlo a Torino e consegnandogli il poco ambito riconoscimento lo ha sollecitato sul rischio esonero: “Siamo in rodaggio – ha affermato l’allenatore del club piemontese -. Non ho timore di non mangiare il panettone. Ho fiducia”.

Pirlo potrà contare nuovamente su Cristiano Ronaldo, guarito dal Covid, e spera nella vena realizzativa di Morata, tra i migliori di questo inizio stagione.