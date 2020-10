Il centrocampista naturalizzato svizzero Toni Domgjoni, in scadenza a giugno, è nel mirino di tre club di Serie A

Le chiamano, anzi le chiamiamo ‘occasioni’ di mercato. Lo è senz’altro Toni Domgjoni, centrocampista naturalizzato svizzero dello Zurigo in scadenza contrattuale nel giugno 2021. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il futuro del classe ’98 potrebbe anche essere in Serie A dato che interessa al momento a ben tre club del massimo campionato italiano: Atalanta, Lazio e Udinese.

Tutte e tre sono ovviamente attratte dalla possibilità di prendersi il suo cartellino a costo zero. Undici presenze nella Nazionale elvetica under 21, un paio d’anni fa Domgjoni è stato avversario del Napoli in Europa League.

