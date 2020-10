Laporta vuole riprendersi il ruolo di presidente del Barcellona, contrastando anche Juventus e Inter

Joan Laporta ha un piano per poter vincere le elezioni per il ruolo da presidente del Barcellona. Il dopo Bartomeu potrebbe quindi preparare la strada per un ritorno a quei sette anni vissuti dal 2003 al 2010 sotto la gestione dell’avvocato spagnolo, che promette di portare con sé un giocatore dalla Bundesliga in dote, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’: si tratta di David Alaba, per anni uno dei migliori nel suo ruolo, salvo adesso ritrovarsi non più protagonista e al centro del progetto Bayern Monaco. Per questo motivo l’esterno austriaco potrebbe vedere di buon grado il trasferimento al Barcellona, dove Koeman al momento può fare affidamento solo su Jordi Alba sulla fascia sinistra.

Calciomercato Juventus, il Laporta-bis fa saltare i piani per la difesa

Alaba, che a giugno andrà in scadenza di contratto, potrebbe accettare la destinazione da svincolato già a gennaio e Laporta non solo farebbe uno sgambetto al Real Madrid, l’eterno rivale che allo stesso modo aveva messo gli occhi sull’esterno del Bayern, ma anche a Juventus e Inter: il derby d’Italia si sta giocando anche sul banco delle trattative, con Alaba proprio al centro di una sfida che vede bianconeri e nerazzurri interessati a potenziare le corsie esterne con un innesto di esperienza, ma allo stesso tempo giovane. L’elezione di Laporta farebbe così tramontare qualsiasi speranza per entrambe le società di Serie A.

