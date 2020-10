Lo scarto della big inglese, pagato una fortuna, potrebbe approdare alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Ecco tutti i dettagli

Juventus al lavoro per il post Buffon, che dovrebbe appendere i guantoni al chiodo a fine stagione. L’idea del club bianconero è quella di riaumentare di nuovo la competitività fra i pali per il ruolo di numero uno ora saldamente nelle mani di Szczesny.

Calciomercato Juventus, addio Buffon: Paratici vuole Kepa

Stando alle indiscrezioni di ‘todofichajes.com’, Paratici e soci hanno in realtà già individuato il nome del prossimo portiere che dovrà giocarsi il posto da titolare col polacco ex Roma. Trattasi di Kepa Arrizabalaga Revuelta, noto semplicemente come Kepa che il Chelsea ha relegato al ruolo di riserva di Mendy dopo aver speso 80 milioni di euro (la cifra della clausola) per strapparlo all’Athletic nell’estate di due anni fa. Tutt’ora lo spagnolo è il portiere più pagato della storia del calcio.

L’interesse della Juve nei suoi confronti risalirebbe allo scorso aprile, poi lo scoppio dell’emergenza Covid-19 ha impedito l’avviare di ogni trattativa. Adesso, però, l’affare è più che possibile. Per il portale ispanico, la società inglese è disposta a sbarazzarsene con la formula del prestito, con magari annesso un diritto di riscatto. L’operazione può chiudersi appunto già nel prossimo calciomercato ‘di riparazione’.

