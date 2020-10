Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Il piano di Laporta

L’arrivo del nuovo presidente del Barcellona rilancia la trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez

La scorsa sessione di mercato si è parlato molto dell’approdo di Lautaro Martinez al Barcellona. I catalani, però, non hanno trovato l’accordo con l’Inter e così l’attaccante argentino è rimasto a Milano. Tuttavia, le dimissioni anticipate di Bartomeu e il probabile ritorno di Laporta alla guida del Barça pongono le basi per un ritorno di fiamma.

Inter, Laporta vuole Lautaro Martinez

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Joan Laporta ha intenzioni serie, ovvero riportare il Barcellona in vetta all’Europa. Una volta vinte le elezioni, vuole costruire un undici stellare in cui rientrano calciatori del calibro di Upamecano e Alaba. Ma il sogno per l’attacco resta Lautaro Martinez: l’argentino è considerato l’erede ideale di Luis Suarez, ora con Simeone all’Atletico. All’attaccante dell’Inter, molto stimato da Messi, verrebbe affidato il centro dell’attacco, proprio con il placet della Pulce. Laporta proverà senz’altro anche a riprendere Neymar per formare un trio offensivo che al mondo avrebbe pochi eguali.

