I voti e il tabellino di Roma-CSKA Sofia, match valido per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League

Finisce 0-0 il primo tempo di Roma-CSKA Sofia. Prestazione opaca dei giallorossi, che non tirano praticamente mai in porta mentre concedono troppe occasioni ai bulgari. Positivi Sinazzola e Villar, con Smalling che si fa sentire. Non benissimo Cristante e Bruno Peres, in ombra.

ROMA

Pau Lopez 6

Fazio 5,5

Smalling 6

Kumbulla 6

Bruno Peres 5

Villar 6

Cristante 5

Spinazzola 6

Carles Perez 5,5

Mkhitaryan 6

Mayoral 4,5

All.: Fonseca 6

CSKA SOFIA

Busatto 6

Vion 4,5

Antov 6

Zanev 5,5

Mazikou 6,5

Youga 6,5

Geferson 6,5

Sinclair 6

Sankharé 6

Yomov 5,5

Sowe 6,5

All.: Morales 6,5

Arbitro Kulbakov 6

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Boer, Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Zalewski, Milanese, Pedro, Dzeko.

All.: Fonseca

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Youga, Geferson; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

A disp.: Evtimov, Turitsov, Carey, Tiago Rodrigues, Beltrame, Keita, Henrique, Penaranda, Ahmedov, Galabov.

All.: Morales

Ammoniti: Bruno Peres

Arbitro: Aleksei Kulbakov (BLR)

Assistenti arbitrali: Dmitri Zhuk (BLR) – Oleg Maslyanko (BLR)

Quarto uomo: Denis Scherbakov (BLR)