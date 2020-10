Roma-CSKA Sofia, Cristante: “Sorpresi dalla loro partenza”

Bryan Cristante ha commentato il pareggio per 0-0 contro il CSKA Sofia

La Roma si ferma contro il CSKA Sofia. I giallorossi non vanno oltre lo 0-0 e salgono a 4 punti nel girone di Europa League. Nel postpartita le parole di Bryan Cristante in conferenza stampa raccolte dall’inviato di Calciomercato.it: “Non penso che abbiamo sbagliato l’approccio. Sono partiti forte loro e ci hanno sorpreso. Abbiamo avuto tante occasioni, dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio. Cosa cambia per me se non c’è Veretout? Nulla. Dipende dalle partite, ma l’approccio non è diverso”.

Dall’inviato Francesco Iucca