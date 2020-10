Juventus-Barcellona, Pjanic: “Buona partita, vogliamo il primato nel girone”

Juventus-Barcellona, al termine della gara vinta 2-0 dai blaugrana il commento del grande ex di giornata Pjanic

Grande prestazione del Barcellona, che vince 2-0 in casa della Juventus e si issa in solitaria in vetta al girone G di Champions League. Verdetto senza discussioni, con i giovani blaugrana che hanno imperversato. Il commento di Pjanic, grande ex, a ‘Sky Sport’: “Abbiamo grandi talenti al Barcellona, seppure giovanissimi, altrimenti non sarebbero qui. Hanno grandissime qualità che ci hanno aiutato e ci torneranno utili. Abbiamo disputato una buona partita, siamo riusciti a essere spesso pericolosi. Una partita che ci ha permesso di riscattare la sconfitta nel Clasico e che speriamo ci metta finalmente sulla buona strada. Vogliamo passare il turno da primi in questo girone”.