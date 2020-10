Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 del Barcellona sul campo della Juventus in Champions League

Ronald Koeman è felice al termine del match vinto in casa della Juventus per 2-0 in Champions League. Una partita dominata dal Barcellona: “Sono molto soddisfatto della prestazione, potevamo chiudere prima la gara per quello che abbiamo creato. La squadra ha avuto tante occasioni, potevamo segnare decisamente più gol e il risultato sarebbe stato più largo. Abbiamo giocato una partita di personalità contro una grande squadra a livello europeo”, le parole in conferenza stampa di Koeman.

“Griezmann? E’ stato sfortunato, non poteva fare meglio rispetto a quello che ha fatto. De Jong centrale? Siamo un po’ limitati nelle scelte nel reparto difensivo in questo momento. Frenkie aveva ricoperto quel ruolo in Olanda, sapevo che poteva fare molto bene anche in quella posizione. Le dimissioni di Bartomeu? E’ una questione che non ci deve riguardare, dobbiamo pensare a mettere le nostre energie solo sul campo. Stasera i ragazzi sono stati molto bravi nella gestione del match”.