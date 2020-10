Serie A, Gravina sul protocollo: “Chiesti piccoli aggiustamenti”

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina si è soffermato sul protocollo e sugli accorgimenti da prendere

Il mondo del calcio italiano continua ad essere inevitabilmente condizionato dall’emergenza Coronavirus. A tal proposito il presidente Gravina ringraziando i componenti della commissione medico scientifica della federazione ha detto: “Il vostro contributo è stato determinante per la conclusione della scorsa stagione sportiva e per il proseguimento delle attuali competizioni agonistiche. Il Protocollo validato dal CTS ha dimostrato tutta la sua validità, abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per attualizzarlo, ma la sua efficacia passa dalla necessaria applicazione rigorosa”. Le parole riportate dall’Ansa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

