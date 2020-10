Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della sesta giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla sesta giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Sesta giornata di Serie A che si apre con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che cerca riscatto in casa del Crotone di Stroppa. Sabato è anche il giorno dell’Inter di Antonio Conte, impegnata in casa contro il Parma, mentre domenica tocca a Milan e Juventus, entrambe in trasferta, rispettivamente contro Udinese e Spezia. Nel tardo pomeriggio fuochi d’artificio al San Paolo con Napoli-Sassuolo e la sera tocca al derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Crotone-Atalanta sabato ore 15

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata.

⚡Hot: Messias è in grande forma. Ovvio puntare sul Papu Gomez

⛔Not: Sutalo non ci convince al massimo

⚽Sorpresa: Attenzione a Luis Muriel

Inter-Parma sabato ore 18

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Nainggolan, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.

⚡Hot: Barella e Kurtic, le certezze arrivano dal centrocampo

⛔Not: Grassi non ci ispira troppo

⚽Sorpresa: Occhio ai colpi di Nainggolan e Brozovic

Bologna-Cagliari sabato ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

⚡Hot: Hickey ci è sembrato ispirato. Simeone è in grande spolvero

⛔Not: Rog ha il giallo troppo facile

⚽Sorpresa: Giusto scommettere su Svanberg e Schouten

Udinese-Milan domenica ore 12.30

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

⚡Hot: Calhanoglu è ancora a caccia del primo gol in Serie A. Pereyra è una garanzia

⛔Not: Molina non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Okaka è in grande forma

Spezia-Juventus domenica ore 15

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Agoume, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Morata, Dybala.

⚡Hot: Danilo sembra il migliore della Juventus in questo, così come Morata. Ok Nzola

⛔Not: Arthur sembra ancora indietro dal punto di vista fisico

⚽Sorpresa: Attenzione alle incursioni di Agudelo

Torino-Lazio domenica ore 15.00

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Lukic; Verdi; Belotti, Zaza.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Andreas Pereira, Fares; Correa, Caicedo.

⚡Hot: Belotti è una garanzia! Lazio aggrappata a Correa!

⛔Not: Nel nuovo ruolo Rincon porta ancora meno bonus

⚽Sorpresa: Nei momenti di difficoltà della Lazio spunta fuori Parolo!

Napoli-Sassuolo domenica ore 18.00

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

⚡Hot: Mertens è pronto per tornare a far male! Berardi Osimhen non si tolgono

⛔Not:

⚽Sorpresa: Ci piace l’idea di rilanciare Zielinski per chi è a caccia di nuovi bonus!

Roma-Fiorentina domenica ore 18.00

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

⚡Hot: Pedro-Ribery sfida a colpi di dribbling! Pellegrini e Castrovilli, l’Italia che ci piace!

⛔Not: Karsdorp sembra essere ancora l’anello debole giallorosso

⚽Sorpresa: Le grandi sfide esaltano Bonaventura, dategli fiducia

Sampdoria-Genoa domenica ore 20.45

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Pjaca.

⚡Hot: Quagliarella-Pandev l’usato sicuro in avanti paga! Damsgaard il volto nuovo pronto ad esplodere

⛔Not: Bereszynski non sa cosa siano i bonus, pensato ad altro!

⚽Sorpresa:

Verona-Benevento lunedì ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

⚡Hot: Lazovic è l’uomo dei bonus! Sì a Caprari e Zaccagni

⛔Not: Schiattella ha il giallo facile, si può scegliere di meglio

⚽Sorpresa: Colley e Viola possono portare bonus inaspettati

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio