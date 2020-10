Europa League, Roma-CSKA Sofia: le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Roma-CSKA Sofia, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League

All’Olimpico la Roma ospiterà questa sera alle 21 il CSKA Sofia con il chiaro intento di dar seguito alla vittoria del primo turno. Ampio turnover per Fonseca in Europa League con Pau Lopez tra i pali difeso da Fazio e Juan Jesus ai lati di Smalling. In mediana ci sarà Villar mentre in attacco sarà presente il duo tutto spagnolo composto da Carles Perez e Borja Mayoral, supportati anche da Lorenzo Pellegrini. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Roma-CSKA Sofia

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe. All.: Morales.

ARBITRO: Kulbakov (Bielorussia).

