Europa League, Real Sociedad-Napoli: le probabili formazioni

Le probabili formazioni della sfida tra Real Sociedad e Napoli valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League

Dopo il KO del primo turno contro l’AZ Alkmaar il Napoli è chiamato al pronto riscatto questa sera sul difficile campo della Real Sociedad. Per l’occasione Gattuso potrebbe apportare qualche cambiamento al suo undici iniziale con il rientro di Hysaj ma a destra e Maksimovic nel mezzo. In mediana Demme e Lobotka con Bakayoko pronto a tirare il fiato mentre in avanti ci dovrebbe essere spazio per i vari Politano e Petagna. Bella chance per il centravanti italiano al posto di Osimhen. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Napoli

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Ander Guevara; Portu, David Silva, Mikel Merino, Oyarzabal; Willian José. Allenatore: Alguacil.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Fabian, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Pawson (Inghilterra).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Real Sociedad-Napoli, ESCLUSIVO Clemente: “Che talento Ruiz! Sarà una gara frizzante”