Europa League, Milan-Sparta Praga: le probabili formazioni

Le probabili formazioni della sfida di Europa League di oggi tra Milan e Sparta Praga

La partita tra Milan e Sparta Praga si giocherà alle 18.55 a San Siro e sarà valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Turnover per Pioli che alle spalle del sempre confermato Ibrahimovic dovrebbe rilanciare dal primo minuto Castillejo e Brahim Diaz insieme al portoghese Leao in ballottaggio però con Krunic. In difesa trova spazio Dalot, mentre a centrocampo ci sarà certamente Tonali. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Milan-Sparta Praga

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heka; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Travnik, Dockal, Pavelka; Vindheim, Julis, Moberg-Karlsson. All.: Kotal.

ARBITRO: Özkahya (Turchia).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente rinnovo con l’Arsenal | Può arrivare a gennaio