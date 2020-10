Calciomercato Milan, annuncio di Massara sul rinnovo di Donnarumma

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, fa il punto sul rinnovo di Donnarumma

Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ del rinnovo di Gigio Donnarumma: “È un discorso che stiamo affrontando, ne stiamo parlando da tanto tempo col suo procuratore. C’è la volontà di prolungare ma senza fretta e stress, con consapevolezza che è un obiettivo che vogliamo ottenere”. Proprio in queste ore l’agente del portiere, Mino Raiola, è a Milano per fare il punto sulla situazione dei propri assistiti, Donnarumma su tutti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Infine, sul capitolo difensore centrale: “Potrebbe essere un’emergenza sul finire del mercato appena concluso. Vediamo, abbiamo cinque difensori centrali in organico. Vedremo se ci saranno opportunità e in caso di necessità di organico interverremo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO intermediario Simakan: “Nuovo assalto a gennaio”

VIDEO CM.IT | Calciomercato, Padovan su Allegri: “Sogna l’Inter”