Miralem Pjanic resta legatissimo alla Juventus, ai suoi ex compagni e tifosi: il messaggio dopo il match di ieri è molto sentito

Quello di ieri sera è stato un match dai mille significati per la Juventus come per il Barcellona. Il primo grande esame per Andrea Pirlo, la supersfida senza CR7 e l’attesa che l’ha preceduta, la prima dopo le dimissioni di Bartomeu per i blaugrana. E il ritorno di Miralem Pjanic all’Allianz Stadium, oltre che di Arthur che affrontato i suoi vecchi compagni.