Serie A, Rizzoli ha deciso | Lungo stop per due arbitri!

Rizzoli ha deciso di imporre un lungo stop per due arbitri di Serie A, Giacomelli e Nasca, dopo gli errori in Milan-Roma

Gli errori commessi durante Milan-Roma costeranno caro a Piero Giacomelli e Luigi Nasca. Rispettivamente arbitro e Var nella gara di lunedì sera, entrambi sono finiti nel mirino della critica soprattutto per i due rigori concessi. Adesso, invece, sembra attenderli un lungo periodo lontano dal grande palcoscenico della Serie A: clicca qui per i nuovi aggiornamenti.

Serie A, lungo stop per Giacomelli e Nasca: le ultime

Giacomelli e Nasca, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, non dovrebbero essere designati nelle prossime giornate. Per entrambi si profila uno stop almeno fino a dopo la pausa per la Nazionale. Giacomelli potrebbe inoltre affrontare un rientro graduale in A a fine anno dopo qualche designazione in Serie B. Quella di Nicola Rizzoli non sarebbe una scelta punitiva e, nonostante le tante polemiche sul web, non ha riguardato Francesco Fourneau, giudicato positivamente per l’operato in Crotone-Juventus.

