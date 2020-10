Rientrati in gruppo dopo il Covid, Elmas e Zielinski sono di nuovo arruolabili: Gennaro Gattuso ha deciso sulla loro presenza contro la Real Sociedad

Dopo un mese dalla gara contro il Genoa, l’ultima prima di fermarsi a causa della positività al Covid-19, Elmas e Zielinski ritornano a pieno regime nel gruppo di Gattuso. Dopo aver svolto due allenamenti con la squadra, parteciperanno alla trasferta in Spagna. Il Napoli è in partenza per San Sebastian, dove scenderà in campo contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League: tra i convocati ci sono anche Elmas e Zielinski.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso: le ultime di CM.IT