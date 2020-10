Parma, UFFICIALE: un giocatore positivo al Covid

Il Parma ha comunicato che un giocatore è risultato positivo al Covid: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico

Brutte notizie per Fabio Liverani. A poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Pescara, il Parma ha ufficialmente annunciato la positività di un proprio giocatore. Si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, che attualmente si trova in isolamento. A comunicarlo è stato proprio il club crociato.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per un calciatore che è risultato positivo ed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.

