Juventus-Barcellona, Nedved: “Difficoltà prevedibili” | Messaggio a CR7

Prima del fischio d’inizio di Juventus-Barcellona, Nedved ha dichiarato: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, CR7 vuole spaccare il mondo”

Mentre i bianconeri si scaldavano sul terreno da gioco in vista della grande sfida con il Barcellona, Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’. Tanti i temi affrontati dal dirigente della Juventus: dalle difficoltà che sta riscontrando Andrea Pirlo in panchina, alla polemica legata a Cristiano Ronaldo. Nedved ha rivelato che la società piemontese è consapevole delle difficoltà, ma che ha molta fiducia nel progetto appena iniziato.

PIRLO- “Le difficoltà erano prevedibili perché abbiamo cambiato tanto, nella rosa e nell’allenatore. Siamo partiti senza fare precampionato e abbiamo avuto assenze importanti, quindi le difficoltà erano prevedibili. In Champions League siamo partiti molto bene e vedremo stasera a che punto siamo”

CRISTIANO RONALDO- “In questo momento, aspettando una partita così bella non voglio addentrarmi nella questione Ronaldo. Io so che difficoltà sta attraversando, vorrebbe spaccare il mondo”

RUOLO- “Il mio ruolo non è cambiato molto, sono sempre stato vicino alla squadra e mi sento responsabile per il settore sportivo. Mi sento anche un punto di riferimento per tanti giovani, che magari non si ricordano nemmeno che giocavo. Credo di avere un bel rapporto con loro e sanno che possono sempre confidare in me per parlare”

BARCELLONA- “A me piace la formazione di oggi, tanti giocatori giovani molto bravi. Sappiamo quante difficoltà ci sono quando devi vincere e noi siamo una squadra il cui DNA è vincere sempre. Siamo qua e vogliamo costruire qualcosa di importante”

GIOVANI- “Sono partiti giocatori che non volevano più restare e far crescere giocatori giovani e abbiamo provato a costruire. Non abbiamo paura, ma ovviamente sarà dura”

SUPERLEGA- “Su questo è più opportuno che vi risponda il nostro presidente perché è lui che se ne occupa”

