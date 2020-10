Juventus-Barcellona, le formazioni UFFICIALI: quante sorprese

Le formazioni ufficiali di Juventus-Barcellona con diverse sorprese rispetto alle previsioni della vigilia

Non mancano le sorprese nelle formazioni ufficiali di Juventus-Barcellona. Le scelte di Koeman, tecnico dei blaugrana, sono diverse rispetto alle aspettative della vigilia. Non ci sarà, ad esempio Ansu Fati, uno degli uomini più attesi con Griezmann e Dembele scelti per affiancare Messi. Novità anche a centrocampo con Pjanic preferito a Busquets, mentre per l’out di destra difensivo Sergi Roberto è stato preferito al nuovo acquisto Dest.

Per Pirlo invece come previsto c’è Bonucci, mentre a centrocampo Chiesa ha la meglio nel ballottaggio con Ramsey.

Le formazioni UFFICIALI di Juventus-Barcellona

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Dybala, Morata

Barcellona (4231): Neto; Sergio Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, de Jong; Pedri, Griezmann, Dembele; Messi