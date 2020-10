Juventus-Barcellona, impietosa l’analisi di Danilo al termine della gara persa contro i blaugrana per 2-0 in Champions League

Ko pesante per la Juventus contro il Barcellona. Lo 0-2 in Champions League è con davvero poche attenuanti per i bianconeri. Lo riconosce anche Danilo, che a ‘Sky Sport’ spiega: “Siamo stati organizzati ma non aggressivi, contro calciatori di così grande qualità è difficile. Se vogliamo fare qualcosa di importante in questa stagione dobbiamo fare un passo in avanti. Abbiamo avuto dei momenti buoni, ma non abbiamo mai fatto una partita intera buona. In cosa dobbiamo migliorare? In tutto. Dobbiamo migliorare in campo ma dobbiamo essere più forti di testa e più cattivi, quando giochiamo contro squadre più forti è questo l’importante. Ci servono gli esperimenti, è chiaro. ma dobbiamo anche aggiungere risultati. non pensiamo ad altro se non a vincere la prossima”.