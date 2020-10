Juventus-Barcellona, Zazzaroni scettico su Pirlo: “Devo ancora capirlo”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a SkySport per commentare la sfida di Champions League e il momento della formazione bianconera

A pochi minuti da Juventus-Barcellona, in programma stasera alle 21:00, Ivan Zazzaroni si è espresso così a SkySport su Andrea Pirlo: “È un inizio complesso, devo ancora capirlo. Gi sta mancando tutta la qualità, con de Ligt e Cristiano Ronaldo fuori. Ma sta facendo anche delle cose borderline, come far giocare i giovani Frabotta e Portanova“. Il direttore del quotidiano sportivo ha fatto poi un paragone con il Real di Zidane, che in occasione della sua prima avventura sulla panchina iberica “poteva contare sul centrocampo più forte d’Europa”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Barcellona, le formazioni UFFICIALI: quante sorprese

Juventus, Ronaldo: altro messaggio di CR7