Juventus-Barcellona, i convocati di Pirlo: incertezza su Bonucci

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Barcellona, sfida di Champions League in programma questa sera. Assente come previsto Cristiano Ronaldo, mentre nell’elenco figura Leonardo Bonucci. Per il difensore, alle prese con problemi fisici, la decisione definitiva sarà presa soltanto dopo la riunione tecnica pre-gara. Solo due gli attaccanti a disposizione del tecnico bianconero: Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Questa la lista dei convocati completa:

Szczesny, Buffon, Pinsoglio; Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, De Winter, Frabotta, Riccio; Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski; Morata, Dybala