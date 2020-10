Seconda giornata della fase a gironi di Champions League per la Lazio di Simone Inzaghi che vola in Belgio per affrontare il Club Brugge

La Lazio di Simone Inzaghi vola in Belgio per affrontare, per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, il Club Brugge. Nel primo turno del gruppo F, i biancocelesti hanno battuto il Borussia Dortmund, mentre gli uomini di Clement hanno battuto lo Zenit lontano dalle mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Jan Breydel Stadion’ di Brugge.

FORMAZIONI UFFICIALI CLUB BRUGGE-LAZIO

CLUB BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; Bonaventure, De Katelaere. All. Clement

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Correa. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA GRUPPO F: Lazio e Club Brugge 3 punti; Zenit e Borussia Dortmund 0