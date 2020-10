Coppa Italia, terzo turno: fuori Benevento e Crotone, Verona ok ai rigori

Coppa Italia, terzo turno con qualche risultato a sorpresa: tra le squadre di Serie A fuori il Benevento e il Crotone, brividi Verona

Si sono concluse questo pomeriggio le gare del terzo turno di Coppa Italia, in cui sono state impegnate anche compagini di Serie A. Dopo il passaggio del turno di Cagliari e Torino nel primo pomeriggio, fitto programma di gare in cui non sono mancate le sorprese. Eliminate infatti Benevento (2-4 con l’Empoli) e Crotone (1-2 con la Spal). Il Verona è invece passato soltanto ai rigori dopo il 2-2 nel derby con il Venezia. Tra le squadre di massima serie, ok anche Spezia (2-0 col Cittadella), Genoa (2-1 col Catanzaro), Fiorentina (2-1 col Padova), Parma (3-1 col Pescara) e Udinese (3-1 col Vicenza). Concludono il tabellone la vittoria del Cosenza (2-1) sul Monopoli e quella del Brescia (3-0) sul Perugia.

