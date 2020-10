Coppa Italia, passano il turno il Cagliari di Di Francesco e il Torino

Con le vittorie contro Cremonese e Lecce, Cagliari e Torino approdano ai sedicesimi di finale della Coppa Italia

Arrivano buone notizie per il Cagliari e il Torino dalle sfide valevoli per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblu e i granata approdano ai sedicesimi battendo, rispettivamente, Cremonese e Lecce. Alla squadra di Eusebio Di Francesco basta un gol di Faragò al minuto 69 per avere la meglio sui grigiorossi di Pierpaolo Bisoli. Più difficile per gli uomini di Marco Giampaolo portare a casa il passaggio del turno: i giallorossi di Eugenio Corini, dopo esser passati in vantaggio con Stepinski al 22′, sono stati raggiunti dal colpo di testa di Lyanco al 39′. Niente sussulti nel secondo tempo, con la partita che si decide ai supplementari grazie ad una doppietta di Simone Verdi, su rigore al 109′ e con una bella azione personale al 112′. Il Cagliari affronterà la vincente di Verona-Venezia, mentre il Torino se la vedrà con un’altra formazione di Serie B, l’Entella.

