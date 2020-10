Calciomercato Napoli, Gattuso: “La clausola non mi piace”

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è tornato a parlare della trattativa per il rinnovo di contratto con il presidente De Laurentiis

Ai microfoni di ‘Sky’, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso si è soffermato sulla trattativa per il rinnovo: “Il presidente deve venire spesso, è quello che paga gli stipendi. Lui è sempre presente, non fa mancare nulla. Ieri si è presentato con un bellissimo orologio: dobbiamo apprezzare gli sforzi che i presidenti stanno facendo perché tutti stanno perdendo qualcosa. Clausola? La cosa bella è che, anche se sono da quasi un anno qui, si è creato un bel rapporto con tutte le persone. L’ultima cosa che voglio fare è litigare con De Laurentiis. Mi trovo bene al Napoli: la clausola – lo sanno il presidente, Giuntoli e Chiavelli – è un qualcosa che non mi piace, ma la voglia di rimanere, di riuscire ancora a giocare partite importanti per questa società, è tanta e una soluzione si troverà”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, nota UFFICIALE: altri sei positivi nella Primavera!