Calciomercato Juventus, dalla Spagna: due per uno con il Real Madrid

Dalla Spagna: clamoroso scambio tra la Juventus e il Real Madrid. De Ligt può volare in Spagna con Marcelo e Militao in bianconero

Il suo nome è stato spesso accostato alla Juventus, vuoi per l’esigenza di acquistare un terzino sinistro, vuoi per il grande rapporto con Cristiano Ronaldo. Fatto sta che Marcelo sembra essere finito piuttosto ai margini della rosa del Real Madrid, complice anche l’esplosione di Ferland Mendy. Il brasiliano, veterano nello spogliatoio degli spagnoli, potrebbe presto lasciare il club e tentare una nuova avventura se non dovesse avere troppo spazio con Zidane. Ecco allora che il club bianconero potrebbe approfittarne.

Ne sono convinti dalla Spagna, dove sottolineano come la Juventus possa essere pronta a bussare alla porta del Real Madrid. I ‘Blancos’ però agirebbero con una contromossa, formulando uno scambio 2 per 1 con i bianconeri. Lo riferisce ‘Don Balon’, che sottolinea come il club iberico sarebbe pronto ad offrire Marcelo ed Eder Militao per Matthijs de Ligt. L’olandese è un profilo graditissimo in casa Madrid, mentre il brasiliano ex Porto avrebbe fino ad ora deluso e il Real non si farebbe problemi a cederlo.

