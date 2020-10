Calciomercato Genoa, nostalgia dell’Italia: può tornare l’ex Milan

A volte ritornato: M’Baye Niang potrebbe rientrare in Serie A dopo l’esperienza in Francia. Il Genoa potrebbe pensare all’ex milanista

M’Baye Niang va a caccia di una nuova avventura dopo i recenti ‘problemi’ in Francia con il Rennes. L’ex attaccante del Milan potrebbe anche fare ritorno in Italia con la ‘Gazzetta dello Sport’ che evidenzia come il senegalese spinga per giocare di nuovo in Serie A. Già lo scorso settembre il Genoa di Preziosi ha provato a riportarlo in rossoblù senza però riuscire a trovare un accordo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ora potrebbe essere determinante proprio la volontà di Niang di tornare in Italia: l’ex rossonero nella sua prima avventura in Liguria lasciò un buon segno con Gasperini in panchina.

