Real Madrid, è bufera Benzema-Vinicius: “Gioca contro di noi”

È scoppiata la polemica in casa Real Madrid nel tunnel degli spogliatoi contro il Borussia: Benzema attacca Vinicius jr

Non c’è pace in casa Real Madrid dopo il secondo passo falso di fila in Champions League. I ‘Blancos’ hanno infatti agguantato solo nel finale un pareggio in casa del Borussia Moenchengladbach dopo aver già perso nella prima giornata contro lo Shakhtar. Una situazione che non può lasciare serena la squadra di Zidane chiamata nuovamente alla svolta dopo l’episodio isolato del successo nel ‘Clasico’ contro il Barcellona.

A margine del pareggio di ieri, nel tunnel degli spogliatoio, si è anche consumato un fitto dialogo tra Benzema e il connazionale Mendy con tanto di attacco diretto del centravanti francese al brasiliano Vinicius jr. L’attaccante, come evidenziato dalle immagini delle telecamere pubblicate da diversi media tra cui anche ‘RMC Sport’, ha ripreso con decisione l’esterno verdeoro: “Fa quello che vuole. Non passarla a Vinicius, te lo giuro su mia madre, gioca contro di noi”. Questo il colloquio tra Benzema e Mendy che ha fatto scoppiare il caso a Madrid.

