VIDEO CM.IT – Shakhtar-Inter 0-0, Conte stecca ancora: l’analisi

Solo 0-0 per l’Inter di Antonio Conte nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro lo Shakhtar in trasferta

Secondo pareggio consecutivo in Europa per l’Inter di Antonio Conte che non va oltre lo 0 a 0 contro lo Shakhtar, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Un risultato che complica i piani dei nerazzurri dopo il mancato successo all’esordio contro il Borussia. Calciomercato.it propone il commento e l’analisi su quanto accaduto a Genova. Clicca qui per nuovi dettagli.

Conte STECCA ancora! | Champions League, Shakhtar-Inter 0-0

