Serie A, l’emergenza coronavirus grava sulle casse dei club: 15 squadre su 20 nei guai con gli stipendi, il punto

Nuove restrizioni nella vita di tutti i giorni per il ritorno di cifre allarmanti nell’emergenza coronavirus, ma il campionato, per ora, non si ferma. Le difficoltà per la Serie A sono tuttavia evidenti. Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dal presidente di Lega Dal Pino, l’analisi di quest’oggi su ‘Repubblica’ spiega che 15 squadre su 20 sono in difficoltà con il pagamento degli stipendi. La scadenza è al 16 novembre, la crisi è dietro l’angolo. Per scongiurare il rischio di default, i club pensano a realizzare una media company con fondi di investimento. Cvc si è offerta di acquistare la quota del 10%, per un valore di 1,6 miliardi di euro. Le società riflettono sulla possibilità di ricavare un anticipo da spartire per tutte e 20 le squadre, sottoforma di paracadute per la retrocessione. Il resto della cifra verrebbe spalmato poi sui prossimi 9 anni, includendo anche le promosse dalla Serie B.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Ricciardi: “Bolla per la Serie A ipotesi fattibile”

Serie A, Dal Pino al Governo: “Siamo vicini al collasso”