Juventus-Barcellona, i convocati di Koeman: tre big out

Domani la grande sfida Juventus-Barcellona, il tecnico dei catalani Koeman ha diramato la lista dei convocati

Ronald Koeman ha diramato la lista dei convocati in vista della partita tra Juventus e Barcellona, in programma domani sera per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Il tecnico olandese ha annunciato i 21 giocatori che prenderanno parte alla trasferta di Torino. Assenti Pique per squalifica, ma anche ter Stegen, out per infortunio e pure Coutinho.

I convocati:

Dest, Araujo, Busquets, Alena, Griezmann, Pjanic, Brathwaite, Messi, Dembele, Neto, Riqui Puig, Sergi Roberto, Lenglet, Pedri, Fati, Trincao, Jordi Alba, de Jong, Junior Firpo, Pena, Tenas.