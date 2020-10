Serie A, Giudice Sportivo: un solo squalificato | Nuova multa a Paratici

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo: nuova multa per Fabio Paratici.

Sono state diramate le decisioni prese dal Giudice Sportivo Mastandrea in merito alla quinta giornata di Serie A conclusasi con il posticipo del lunedì sera tra Milan e Roma. Un solo squalificato e si tratta di Luca Cigarini, espulso per doppia ammonizione durante la gara persa dal Crotone contro il Cagliari. Salterà la gara in programma sabato alle 15:00 contro l’Atalanta. Tra i giocatori entra, invece, in diffida Tonelli della Sampdoria.

Arrivata anche la multa per Fabio Paratici, con tanto di diffida. Questa la motivazione del Giudice Sportivo in merito al provvedimento, che non è il primo per il dirigente bianconero: “In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”. Già lo scorso 20 ottobre il dirigente bianconero era stato multato con un’ammenda di 10.000 euro.

